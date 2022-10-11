Во вторник в столице ожидаются массовые отключения света

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Поставщик сообщает, что 11 октября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ботаника Веке, 2, 8/2, 19A, 21 блоки A, B, 21, 23, 51/1, 57, Чернэуць, 3, бул. Куза-Водэ, 5/1, 5/2, 5/2A, 5/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, Поамей, 5-17, Помпиерилор, 16A, Сармизеджетуса, 18/3, 48, 48/8, 48/12 – с 12:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор, 28/1, 30, И. Прункул, 2A, 19, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией, 19 (нежилой фонд) – с 11:00 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. Академией, 3/4, шоссе Хынчешть, 61, Миорица, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/12, 7/1, 44, Спрынченоая, 1/1, 3/1, 5, 5/2, 5 B, C, D, E, F, G, H – с 21:50 до 23:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Ботезату, 1-11, 2-4, П. Рареш, 59, Романэ, 24-32 – с 09:20 до 16:50.

ул. Браништий, 3/2, 999, Дм. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – с 10:00 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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