Во вторник на линии в Кишинёве выпустят больше троллейбусов и автобусов

Во вторник на линии в Кишинёве выпустят больше троллейбусов и автобусов

Об этом сообщает примария Кишинёва. Решение было принято по указанию Иона Чебана в контексте завтрашней забастовки перевозчиков. 

Градоначальник также призвал руководителей государственных и частных учреждений проявить понимание по отношению к сотрудникам, которые могут опоздать завтра утром на работу по причине протеста. В то же время местные власти приветствуют перевозчиков, которые выйдут на линии, чтобы помочь пассажирам добраться до мест назначения.

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