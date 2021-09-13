Во вторник десятки жителей столицы останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 14 сентября с 09:00 до 23:00 временно останутся без воды потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Д. Кручий, 95-123, 94-100, К. Ешилор, 41-51, в том числе с дробями, Б. Скулень, 2-4.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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