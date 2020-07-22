Во всех секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 22 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 80/4 – с 10:30 до 18:00;

ул. Трандафирилор 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4 – с 09:00 до 19:00;

ул. А. Болдур 1, 9, 15-19, 9999, 4-20, Бэчоий Ной 1-31, 2-30, 999, пер. Бэчоий Ной 3, 9/1, Г. Безвикони 5-17, 6-16, 999, Г. Кучеряну 4, 8, 12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Мунчешть 600-706, 9999, 605, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Ревака 2, 2A, D, C, B, 3, 6, 6A, пер. Ревака 2,4, В. Зарзэр 1-37, 4-38, пер. В. Зарзэр 4, 10, 16, 26, 28, 3, 15, 27, 35, В. Тулник 3-23, 16-18, Змеурей 5 – частично с 09:20 до 12:30.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Александреску 9999 – с 08:45 до 17:30 .

Сектор Центр:

ул. Тимиш 2, А. Матеевич 999 – с 08:45 до 17:30;

ул. А. Пушкин 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37A, Александру чел Бун 89, 96, 98A, К. Тэнасе 7, Е. Дога 4, 4/1, 9999, Б. Бодони 53, Н. Костин 16 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Хайдукул Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. Н. М. Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00;

ул. М. Садовяну 42 – с 09:00 до 11:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй 93, К. Брынковяну 17, 17A, 18, 19, 19A, 23, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, М. Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2, 19, 21, 23, В. Комаров 3, 7, 7/1, 7A, пер. В. Комаров 1, 2A, 5, 7A – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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