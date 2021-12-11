Во всех секторах столицы открылись рождественские ярмарки: где их искать

Примария Кишинёва сообщает, что с 11 декабря по 14 января в сквере Кафедрального собора и во всех секторах столицы будут организованы рождественские ярмарки. На них можно будет купить сезонные сувениры, выпечку, чай, кофе и извар.

Ярмарки можно найти по следующим адресам.

Буюканы: ул. Каля Ешилор, 11, парк “Алунелул”. Ботаника: сквер на улице Сармизеджетуса. Центр: сквер театра им А. П. Чехова, Влайку Пыркэлаб, 75. Чеканы: ул. Петру Заднипру, пересечение с ул. Мирча чел Батрын; Алеку Руссо, 65/1. Рышкановка: ул. Григоре Виеру, парк “Думитру Рышкану”, у каруселей; ул. Мирон Костин, у Афганского парка.

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