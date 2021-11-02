Во всех секторах Кишинёва идут работы по модернизации уличного освещения

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Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он отметил, что на некоторых улицах меняют фонари на LED-лампы, на других улицах и во дворах многоквартирных домов устанавливают освещение.

На Рышкановке завершены работы на бульваре Ренаштерий, на этой неделе наладят освещение пешеходной части. Другие работы были проведены по адресам: ул. М. Костин 6/1, 10, 11/4; Московский проспект 20/2, 12/1, 1/1, 1/3; ул. Карьерей 5.

На Ботанике проведены работы по адресам: бул. Куза-Водэ; ул. Плаюлуй; ул. Каушанская 23; ул. Пандурилор 21; бул. Траян 16; ул. В. Кручий 10; ул. Нуфэрилор 20; ул. Гренобле 259/16; бул. Дачия 44; переулок Львов 1, 2, 3, 4, в подземном переходе на бул. Дачия. В настоящее время ведутся подготовительные работы по модернизации освещения на улице Буребиста.

В Центре работы велись на улицах Яловенская, В. Цепеш, Брэила, Т. Малкоч, Фокшаны, Халтей, Тэбэкэрия Веке, Болгарская.

На Чеканах работы были проведены на следующих улицах: Н.М.-Спэтару 11/4, 11/10; M. Садовяну 55/1, 55/5; Кэрэмидарилор 9, 13, 21; Л. Ребряну 4, 7; Отоваска 19, 21, 23; пересечение ул. Вадул-луй-Водэ с М. Садовяну; пересечение A. Руссо – M. Садовяну – Джинта Латинэ.

На Буюканах работы велись по следующим адресам: И. Пеливан 17/3; Корнулуй 9/2; Г. Кодряну, Алба-Юлия 206; Пэдурару 20, 22, 14, 32; Н. Йорга, A. Mаринеску 28A; Кэлэраш 47/3; Г. Кэлинеску 22; В. Строеску 6; Балканское шоссе 4; И. Раду 27-29,1; И. Крянгэ 1, 18/1, 22/2.

Также работы были проведены в пригородах муниципия Кишинёв: ком. Тогатино, с. Вэдулень, ком. Чореску, ком. Гидигич, г. Крикова, ком. Трушены, г. Дурлешты. Работы по модернизации освещения в городе будут продолжены, – добавил градоначальник.

Также на этой неделе работники МП “Lumteh” поменяли пешеходный светофор на улице Измаильская. На пересечении Московского проспекта с улицей Матей Басараб модернизирован светофорный узел, а на этой неделе аналогичные работы будут проведены на пересечении Московского проспекта с улицей М. Костин.

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