Во время предвыборных кампаний больше не будет концертов, а голосовать можно будет и с загранпаспортом

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Концерты и другие культурные мероприятия будут запрещены в период избирательных кампаний. Это положение содержится в новом варианте Кодекса о выборах и вступило в силу с 1 января 2023 года. Кроме того, возраст кандидатов на должность примара был снижен с 25 до 23 лет. Также уменьшено количество подписей, необходимых для регистрации независимых претендентов в гонке.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Александру Берлинский говорит, что на всеобщих местных выборах в этом году будет применено несколько новых правил, вступивших в силу с утверждением нового Кодекса о выборах. Таким образом, на местных выборах, которые должны состояться осенью этого года, будет разрешено голосовать и на основании загранпаспорта. Также была уменьшена сумма денежных пожертвований для конкурентов на выборах.

– На избирательных участках на территории страны избиратели смогут голосовать не только с удостоверением личности, но и с паспортом. Не нужно даже представлять сопроводительный лист из бюллетеня, потому что штамп, указывающий дату выборов, больше не будет применяться. Для конкурентов на выборах были сокращены пожертвования с трёх средних зарплат до одной средней заработной платы по экономике. Переводить наличными больше, чем эта сумма, нельзя. Но остались пожертвования по перечислению, через банк, прозрачно. Это минимум шесть средних зарплат по экономике. В ходе избирательной кампании, то есть в течение 30 дней до выборов, кандидату запрещено проводить концерты или другие культурные мероприятия. Не запрещено проводить встречи с избирателями, но запрещены предвыборные концерты, – заявил Александру Берлинский в ходе передачи „Spațiul Public” на Radio Moldova, передаёт ipn.md.

Впервые в Кодексе о выборах был зафиксирован день всеобщих местных выборов, а именно последнее воскресенье октября или первое воскресенье ноября. Это означает, что местные выборы в этом году состоятся 29 октября или 4 ноября.

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