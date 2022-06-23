Во время пожара в Днестровске произошел взрыв: пострадали трое

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ЧП произошло в Днестровске. В одном из капитальных гаражей кооператива по улице Строителей отец и сын распиливали болгаркой металлическую трубу. Искры попали в смотровую яму, где хранились строительный мусор, тряпки и около 50 литров сухой серебрянки в металлической бочке.

Мужчины попытались самостоятельно потушить огонь, но не удалось. После они вызвали пожарных. Во время локализации пламени произошёл взрыв, вероятно, из-за нагрева и соединения с водой сухой серебрянки, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Несмотря на соблюдение техники безопасности, два огнеборца получили ожоги лица, шеи и рук. Более серьёзные травмы у 34-летнего сына владельца гаража.

Пострадавшим оказали неотложную помощь.

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