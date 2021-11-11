Во время пьяной ссоры тираспольчанка воткнула нож в грудь сожителю

Во время пьяной ссоры тираспольчанка воткнула нож в грудь сожителю

Врачи скорой помощи сообщили в дежурную часть о трупе мужчины с признаками насильственной смерти в одном из частных домов в Тирасполе.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что гражданин, впоследствии погибший, проживал по этому адресу вместе с сожительницей. В один из вечеров они принимали у себя дома гостей – мужчину и женщину. Застолье продлилось всю ночь. Утром между сожителями возникла ссора. В порыве ярости хозяйка дома ударила гражданского супруга ножом. Ранение в области грудной клетки оказалось для 31-летнего мужчины смертельным.

Женщина признала вину и показала, где спрятала орудие преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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