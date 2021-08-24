Во время мини-каникул Пограничная полиция будет работать в усиленном режиме

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Контрольно-пропускные пункты страны будут работать в усиленном режиме во время мини-каникул с 27 по 31 августа. Работа пограничников будет направлена на оптимизацию трансграничного движения, недопущение образования очередей, а также на поддержание порядка на государственной границе.

Пограничная полиция обеспечит круглосуточный мониторинг движения пассажиров и транспортных средств, чтобы при любых изменениях интенсивности движения были применены наиболее эффективные решения по разгрузке трафика, а также пополнение штатного расписания за счет широкого применения специальной техники контроля. Также Пограничная полиция расширит по взаимному согласию сотрудничество с работниками Таможенной службы, с внедрением, в случае необходимости, принципа «Единого окна».

Кроме того, в период мини-канинкул будет облегчен проезд через КПП для определенных категорий путешественников: семей с детьми до трех лет и людей, вакцинированных против COVID-19. В обязательном порядке будет проводиться термометрия всех путешественников, передаёт moldpres.md.

– В районе государственной границы будут установлены фильтры. Кроме того, будет увеличено количество мобильных бригад в секторах риска, а также активизировано сотрудничество с представителями местной публичной администрации с целью облегчения доступа местного населения, а также посетителей к берегам рек Прут и Днестр, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что у государственных служащих Республики Молдова будут мини-каникулы с 27 по 31 августа, когда в стране отмечают День независимости (27 августа) и «Limba noastră» (31 августа).

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