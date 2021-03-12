Во сколько обойдутся выборы?

0

Во сколько обойдутся налогоплательщикам досрочные парламентские выборы и как будет голосовать диаспора? М. Гусак, Кагул

– Центральная избирательная комиссия постоянно готова к выборам, но пока у нас ещё нет решения об объявлении даты их проведения. По нашим оценкам, речь идёт о 114 миллионах леев. К этой сумме добавляются предполагаемые затраты на приобретение материалов против COVID-19. Мы подсчитали, что это составит около 120 млн леев бюджетных расходов, – разъясняет председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорин Чимил. – Учреждение готово обеспечить голосование диаспоры в течение двух или более дней подряд в условиях максимальной безопасности. Всё же решение о внесении этих изменений в избирательное законодательство остаётся за депутатами. Мы считаем, что выгодным вариантом было бы проведение выборов в течение двух или более дней. Это следующий шаг, к которому мы стремимся, тем более что избирательное законодательство Республики Молдова почти готово в этом отношении и не потребует многочисленных поправок, если парламент разрешит провести голосование в течение нескольких дней подряд.