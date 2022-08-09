Во многих румынских городах проходят Дни Кишинёва

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С 5 по 7 августа прошли Дни традиционной культуры и Дни Кишинёва в Ботошань. Мероприятие было организовано столичной примарией совместно с Советом уезда Ботошань.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, проект направлен на продвижение культурных ценностей и укрепление имиджа столицы Республики Молдова. Подобные мероприятия с участием творческих личностей и коллективов из Кишинёва продолжатся и в других румынских городах.

Так, 13-15 августа пройдут Дни Кишинёва в Васлуй с выставками изобразительного искусства и народных костюмов, презентацией книги Еуджена Доги “Моя жизнь, какой она должна быть” и музыкальным выступлением маэстро, выступлением этно-фольклорного ансамбля “Crenguța de iederă”. Также состоится выступление “Муниципального оркестра народной музыки братьев Адваховых” и группы “Zdob și Zdub”.

18-21 августа делегация из Кишинёва примет участие в мероприятиях в городе Сучава, которые пройдут в рамках проекта “Бессарабия приветствует Буковину”. Там выступят “Муниципальный оркестр народной музыки братьев Адваховых”, артистка Зинаида Жуля, группа “Brio Sonores” и певица Наталья Танасийчук. Программа мероприятий также включает концерт маэстро Еуджена Доги.

С 25 по 28 августа состоится “Праздник музыки” в городе Алба-Юлия. В программе: выставка живописи членов Союза художников Республики Молдова; выставка бессарабского народного костюма; презентация книги “Chișinău de altădată” и фотовыставка; музыкальная программа в стиле симфо-поп-рок. Кроме того, выступят Муниципальный камерный оркестр “Camerata CHIȘINĂU”, группа “Ethno Republic”, группа “Brio Sonores” и Наталья Барбу.

2-4 сентября молдавские артисты, включая “Муниципальный оркестр народной музыки братьев Адваховых” и камерный оркестр “Camerata CHIȘINĂU”, будут находиться в румынском городе Пьятра Нямц, где также пройдут Дни Кишинёва.

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