Во многих районах страны выпал первый снег (ФОТО)

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Новая неделя началась со снега. Осадки наблюдаются в центральных и южных районах страны. По данным синоптиков, преимущественно мокрая погода сохранится до конца недели.

Выпавший снег быстро тает, так как температура воздуха сегодня днём составит от 0 до +5 градусов. А в ночное время суток ожидается мороз – от 0 до -5 градусов. Мокрый снег будет наблюдаться и завтра в южных районах страны.

В Кишинёве сегодня ожидается до +3 днём и до -2 ночью. В течение дня пройдут осадки в виде дождя или мокрого снега.

Национальный инспекторат общественной безопасности предупреждает участников дорожного движения о том, что в некоторых районах страны дорога мокрая, а местами образовалась гололедица. В связи с этим водителей призывают быть осторожными, адаптировать скорость к погодным условиям и выезжать на дороги только на зимней резине.

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