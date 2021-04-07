Во многих районах и в столице идёт снег: рекомендации полиции для водителей

Во многих районах и в столице идёт снег: рекомендации полиции для водителей

Во многих районах страны и в Кишинёве идёт снег. В связи с этим Национальный инспекторат общественной безопасности призвал водителей соблюдать скоростной режим и воздержаться от выполнения опасных обгонов. 

– В большинстве районах севера страны идёт снег. Дорога мокрая и скользкая. Не превышайте скорость и не выполняйте опасные обгоны! – говорится в сообщении НИОБ. 

Напомним, что по данным синоптиков, сегодня, 7 апреля, на севере и в центре страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В центральных районах воздух прогреется днём до +7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса.

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