Во многих населённых пунктах Молдовы выпал град размером с куриное яйцо (ВИДЕО)

Во многих населённых пунктах Молдовы выпал град размером с куриное яйцо (ВИДЕО)

Во многих населённых пунктах Молдовы прошел ливень с крупным градом. В некоторых случаях он оказался размером с куриное яйцо. 

Осадки повредили сельхозугодья, огороды и теплицы. В селе Кочиерь Дубоссарского района в результате непогоды были разбиты окна автомобилей, передаёт unimedia.info.

Град также обрушился на Криулянский и Хынчештский районы.

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