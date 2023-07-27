Во многих населённых пунктах Молдовы выпал град размером с куриное яйцо (ВИДЕО)

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Во многих населённых пунктах Молдовы прошел ливень с крупным градом. В некоторых случаях он оказался размером с куриное яйцо.

Осадки повредили сельхозугодья, огороды и теплицы. В селе Кочиерь Дубоссарского района в результате непогоды были разбиты окна автомобилей, передаёт unimedia.info.

Град также обрушился на Криулянский и Хынчештский районы.

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