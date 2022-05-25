Во многих многоквартирных домах столицы начался капремонт (ФОТО)

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, по многим адресам в Кишинёве уже ведутся или скоро начнутся работы по замене окон, кровли и инженерных сетей.

Всего в этом году капитальный ремонт будет проведён в 75 многоквартирных домах.

– По просьбе жителей муниципия примария Кишинёва через Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и обустройства выделила деньги из муниципального бюджета на проведение ремонтных работ. Адреса были выбраны в соответствии с количеством запросов от жильцов, – рассказал Чебан.

Финансовые средства предусмотрены в муниципальном бюджете на 2022 год. На ремонт выделено более 36 миллионов леев.

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