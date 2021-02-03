Во Флорештском районе сдали в эксплуатацию мост через Рэут (ФОТО)

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Мост через реку Рэут, который связывает сёла Продэнешть, Штефэнешть, Читулешть и Кашунка во Флорештском районе, был сдан сегодня в эксплуатацию. Объект будет обеспечивать доступ к школам, детским садам, больницам, торговым центрам и другим социальным учреждениям, заявил и.о. директора Госадминистрации дорог.

– Участники дорожного движения больше не будут объезжать этот регион. Ремонт моста облегчит доступ к нескольким местным артериям. Работы были выполнены качественно и в срок, – подчеркнул Вячеслав Потоп.

Мост длиной около 57 метров и шириной более 12 метров находится под гарантией, поэтому если в течение года возникнут какие-либо дефекты, они будут устранены за счет подрядчика.

Строительство объекта началось в конце 2019 года. Средства были выделены из Дорожного фонда. Общая стоимость работ составляет 15,1 млн леев.

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