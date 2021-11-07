Во Флорештах водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

Во Флорештах водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

Трагедия произошла минувшим вечером в селе Николаевка. 

По данным полиции, автомобиль сбил 57-летнего мужчину, переходившего дорогу. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Водитель скрылся с места аварии, передаёт deschide.md.

Правоохранители идентифицировали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель села Валя-Рэдоаей. Его задержали на 72 часа. Ему грозит тюремный срок.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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