Во Флорештах построят новую очистную станцию

0

Агентство регионального развития (АРР) «Север», примария города Флорешты и компания-исполнитель подписали договор о строительстве региональной очистной станции и расширении канализационных сетей.

Согласно договору, в течение девяти месяцев, начиная с августа этого года, подрядчик обязуется провести в городе Флорешты строительные работы и установку новой очистной станции с расходом 1500 м3/сутки, в дополнение к существующей станции.

– Кроме того, канализационные сети в г. Флорешты будут расширены на 6 750 м, а услуги канализации будут предоставлены в 71 населённых пунктах вблизи города. Таким образом, около 4300 домохозяйств и 118 хозяйствующих субъектов получат доступ к услугам канализации и очистки, — отметили в АРР «Север», пишет moldpres.md.

Стоимость договора подряда составляет 32,4 млн леев (около 1,65 млн евро) — из источников фонда. Вклад примарии Флорешт и партнёров проекта оценивается в 10% от выделенной суммы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.