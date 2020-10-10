Во Флорештах по вине пьяного водителя погибла женщина

Во Флорештах по вине пьяного водителя погибла женщина

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью вблизи села Кунича Флорештского района. 

По данным полиции, 23-летний водитель не справился с управлением, в результате чего Ford Fiesta врезался в столб, который впоследствии рухнул на машину. 35-летняя женщина-пассажир скончалась на месте. Ещё один пассажир того же возраста получил травмы и был госпитализирован. Медицинская помощь также понадобилась водителю.

Полицейские установили, что находившийся за рулём мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,78 мг/л алкоголя, передаёт deschide.md. 

По данному факту инициировано расследование. Водителю грозит лишение свободы.

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