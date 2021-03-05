Налёт на банк во Флорештах: воры вынесли крупную сумму денег

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Этой ночью неизвестные проникли в отделение банка в Маркулештах и украли сейф с деньгами.

Как пишет deschide.md, в полицию обратился охранник, который обнаружил повреждённую входную дверь и пропажу сейфа. Предварительно в нём находилось 200 тысяч леев, 5 000 евро, 2 000 долларов и 10 000 российских рублей.

Правоохранительные органы проводят расследование с целью установления всех обстоятельств и определения круга причастных лиц.

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