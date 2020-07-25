Во дворе столичной примарии появились места для парковки велосипедов

0

Сказано – сделано: по инициативе генпримара Кишинева Иона Чебана во дворе примарии было обустроено место для парковки велосипедов.

Как сообщил сам градоначальник, конструкцию передал в качестве дара экономический агент. Также велосипедные парковки будут оборудованы у входа в здание примарии.

– Многие сотрудники примарии приезжают на работу на велосипедах. Хорошие условия необходимо создать для всех, – отметил Чебан.

Напомним, ранее генпримар заявил, что обустройство велосипедных дорожек в Кишиневе является частью Плана устойчивой городской мобильности, который в настоящее время разрабатывается на уровне муниципия.

Велосипедные дорожки будут расположены в первую очередь на улицах и аллеях, которые в настоящее время ремонтируются или будут отремонтированы в ближайшее время. В последующем муниципалитет намерен организовать и обустроить велосипедные трассы, которые соединят секторы города.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.