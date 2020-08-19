Во дворе дома кагульчанки нашли оранжерею с коноплёй (ФОТО)

Во дворе дома кагульчанки нашли оранжерею с коноплёй (ФОТО)

Во дворе дома 54-летней жительницы села Колибаш Кагульского района полицейские нашли 60-метровую теплицу, где выращивали коноплю. Там же были установлены вентиляторы, лампы, системы орошения и фильтры для уничтожения запаха.

В пристройке у дома были обнаружены растения, развешенные для просушки. Всё изъятое было отправлено на экспертизу.

За оборот наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до 150 000 леев.

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