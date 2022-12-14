Во дворах столичных домов обустраивают площадки для мини-футбола

0

Речь идёт о дворах по следующим 5 адресам: ул. Дойна, 104/2; бул. Мирча чел Бэтрын, 28; ул. Алба-Юлия, 93; ул. Сармизеджетуза, 10; Мунчештское шоссе, 326.

Компании, выполняющие работы, были отобраны по результатам тендера. Средства выделяются из муниципального бюджета.

Стоит отметить, что в настоящее время также реализуется муниципальная программа по обустройству спортивных площадок в школах. В прошлом году были восстановлены стадионы на территории шести учебных заведений, а в 2023 году работы проведут ещё в 7 лицеях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.