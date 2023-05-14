Внутренний госдолг Молдовы в апреле достиг нового рекордного максимума – 36 млрд 341,7 млн леев

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Внутренний госдолг Молдовы в апреле 2023 года вырос на 1 млрд 466,6 млн леев (+4,2%) и достиг нового рекордного максимума в 36 млрд 341,7 млн леев. 13.05.2023 В целом с начала этого года он увеличился на 1 млрд 849,3 млн леев (+5,4%).

Следует отметить, что прежний рекордный показатель внутреннего госдолга Молдовы был зарегистрирован в конце февраля 2023 года, когда он составил 35 млрд 086,4 млн леев, а на конец марта его показатель составлял 34 млрд 875,12 млн.

По данным Минфина, рост внутреннего госдолга в январе-апреле 2023 года произошёл преимущественно за счёт увеличения выпуска ГЦБ на первичном рынке на 1 млрд 920,9 млн леев, передаёт infomarket.md.

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