Вниманию жителей Трушен! Маршрут троллейбуса №34 временно меняется

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В субботу, 17 декабря, до 13.00 троллейбус №34 будет курсировать по измененному маршруту. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.

Так, конечной остановкой троллейбуса будет напротив Центра здоровья в коммуне Трушены. Данная мера связана с работами по ремонту канализационных сетей на пересечении улиц 27 августа и Д. Кантемир.

Таким образом, 17 декабря перевозить пассажиров от центра села до Центра здоровья Трушен будут местные маршрутки.

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