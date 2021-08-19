Вниманию водителей: улицу Тудор Стришка перекрыли на месяц

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Примария Кишинёва сообщает, что с сегодняшнего дня и до 18 сентября приостановлено движение по улице Тудор Стришка, 19/2-19/6, на участке между улицами Тудор Стришка и Петру Унгуряну.

Во время выполнения ремонтных работ движение микроавтобуса №103 будет перенаправлено:

Туда: Тудор Стришка – Петру Унгуряну – Гренобля – Археолог Ион Касьян-Суручану – конечная остановка.

Обратно: от конечной остановки на ул. Археолог Ион Касьян-Суручану – Гренобля – Петру Унгуряну – Тудор Стришка и далее по установленному маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется объезжать указанную зону.

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