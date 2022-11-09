Вниманию водителей! На дорогах страны густой туман

0

Генеральный инспекторат полиции сообщает, что к этому часу на всей территории страны дорожное движение осложнено из-за густого тумана.

В связи с этим водителям рекомендуется включать противотуманные фары, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость движения и не совершать опасные обгоны. А пешеходам советуют переходить дорогу только в разрешённых местах.

Сотрудники полиции следят за безопасностью дорожного движения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.