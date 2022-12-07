Вниманию водителей! На дорогах севера и центра страны образовалась гололедица

Вниманию водителей! На дорогах севера и центра страны образовалась гололедица

Правоохранители предупреждают водителей о том, что на некоторых участках дорог на севере и в центре страны образовался гололёд, из-за чего движение затруднено. 

Генеральный инспекторат полиции призывает водителей соблюдать ПДД, адаптировать скорость к дорожным условиям и не совершать опасные манёвры, а пешеходов – не передвигаться по проезжей части и переходить дорогу только по “зебре”.

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