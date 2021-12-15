Вниманию водителей фур и автобусов! При въезде в Румынию требуют предъявить ПЦР-тест на COVID-19

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Это касается и вакцинированных граждан.

По данным Таможенной службы, власти Румынии ввели новые правила въезда в страну для водителей фур грузоподъемностью более 2,4 тонны и автобусов на 9 пассажирских мест и больше. При этом пассажиры должны в обязательном порядке быть или вакцинированными от COVID-19, или иметь справку о перенесённом коронавирусе за последние 180 дней.

Так, водители фур и автобусов, которые едут из Молдовы в Румынию, обязаны предъявить на границе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда. Это правило не распространяется на водителей, которые проезжают через Румынию транзитом.

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