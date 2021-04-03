Вниманию водителей: движение на улице Крянгэ в эти выходные частично ограничено

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Движение общественного транспорта по ул. И. Крянгэ, на участке между улицами В. Белинского и Е. Кока, ограничат в субботу и воскресенье.

Примария муниципия Кишинёв уточняет, что эта мера принимается в связи с выполнением работ по установке инженерных сетей. Движение общественного транспорта будет реорганизовано.

Троллейбусы

Открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D” (Балканское шоссе – Медицинский университет), который будет двигаться следующим образом: ул. Алба Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”) – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусев – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – ул. Каля Ешилор – парк “Алунелул”. Обратно: ул. Каля Ешилор – Штефан чел Маре – Щусева – К. Стере – В. Лупу – В. Белинский – Крянгэ – Алба-Юлия – шос. Балкань.Количество единиц транспорта по этому маршруту будет определено в зависимости от числа пассажиров.

Маршрут троллейбуса №1 будет изменён следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефан чел Маре – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску, в сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Маршрут троллейбуса №21 сокращается до ул. Бариера Скулень.

Маршрут троллейбуса №22 сокращается от рынка “Дмитрий Кантемир” до парка “Алунелул”.

Автобусы

Маршрут автобуса №11: ул. Т. Владимиреску – Крянгэ – В. Белинского – И. Пеливан – Алба-Юлия – Крянгэ – Т. Владимиреску, а далее по установленному маршруту.

Маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону ул. Алба Юлия – Штефан чел Маре – С. Лазо – Букурешть – Щусева – ул. К. Стере – В. Лупу – Белинского – Крянгэ, а далее по установленному маршруту; к центру города – И. Крянгэ – Белинский – В. Лупу – К. Стере – Щусева – Штефан чел Маре.

Микроавтобусы

Маршруты микроавтобусов №101, 121, 125, 172, 174 меняются следующим образом: в сторону Алба-Юлия – от ул. Крянгэ по Е. Кока, Чайковского, Белинского, Крянгэ, в сторону центра города – ул. Ион Крянгэ – ул. Белинского – ул. И. Раду – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту.

Маршрут микроавтобуса №103: в сторону Алба-Юлия – Крянгэ, Кока, Некулче, Белинского, в сторону центра города – ул. Крянгэ – Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока а далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят свои извинения за доставленные неудобства.

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