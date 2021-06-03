Вниманию водителей: две улицы в столице будут перекрыты

Вниманию водителей: две улицы в столице будут перекрыты
Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает о том, что дорожное движение по двум улицам в столице будет временно приостановлено.  

В частности, речь идёт об улице Поштей, на участке между улицами Дойна и Путней. Машины здесь не будут ездить до 31 июля. В то же время первая полоса на улице Петру Рареш по направлению к улице Албишоара, на отрезке между Буна Вестире и Албишоара, будет перекрыта до 16 июня.

Водителей просят соблюдать временно установленные указатели и не нарушать ПДД.

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