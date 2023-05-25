Вниманию водителей! Дорожное движение на въезд в Сынжеру реорганизовано 

0

По данным полиции, была внедрена новая схема организации дорожного движения на пересечении улицы Кишинёв в Сынжере с трассой R2 “Кишинёв-Бендеры-Тирасполь-М5”.

Таким образом, по направлению из Сынжеры в Кишинёв водители будут двигаться только по улице Миорица с выездом на трассу R2 (АЗС).

На участке улицы Кишинёв, между трассой R2 “Кишинёв-Бендеры-Тирасполь-M5” и улицей Сергея Лазо, движение будет осуществляться в одном направлении – в сторону города Сынжера.

Всех водителей просят соблюдать новую схему и не нарушать ПДД.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.