Вниманию водителей: часть улицы Тестимицану сегодня перекрыта

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 11 сентября будет перекрыто дорожное движение на улице Николая Тестимицану в периметре улиц Константина Вырнав и Георге Кашу. Данная мера связана с асфальтированием участка.

В связи с этим маршруты движения общественного транспорта будут изменены. Подробнее с временными нововведениями можно ознакомиться на сайте примарии.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.