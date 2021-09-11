Вниманию водителей: часть улицы Тестимицану сегодня перекрыта

Вниманию водителей: часть улицы Тестимицану сегодня перекрыта

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 11 сентября будет перекрыто дорожное движение на улице Николая Тестимицану в периметре улиц Константина Вырнав и Георге Кашу. Данная мера связана с асфальтированием участка.

В связи с этим маршруты движения общественного транспорта будут изменены. Подробнее с временными нововведениями можно ознакомиться на сайте примарии.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

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