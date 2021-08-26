Вниманию водителей: центр Кишинёва завтра будет перекрыт

Вниманию водителей: центр Кишинёва завтра будет перекрыт

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в связи с проведением мероприятий по случаю Дня независимости завтра, 27 августа, с 06.00 до 14.00 будет приостановлено дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре – на отрезке от улицы Михай Витязул до улицы Василе Александри. 

Кроме того, с 07.00 до 23.00 будет запрещено движение в периметре площади Великого национального собрания: от улицы Александра Пушкина до улицы Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

Водителей просят объезжать указанные участки.

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