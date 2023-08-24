Вниманию водителей: центр Кишинёва перекроют на 2 дня в связи с празднованием Дня независимости

Вниманию водителей: центр Кишинёва перекроют на 2 дня в связи с празднованием Дня независимости

В связи с проведением культурно-художественных мероприятий, посвящённых Дню независимости Республики Молдова, с 20:00 25 августа до 24:00 27 августа в центре столицы будет ограничено дорожное движение. 

В частности, будет запрещено передвигаться по бульвару Штефана чел Маре, в периметре улиц Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина, сообщает realitatea.md.

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