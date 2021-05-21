Вниманию владельцев оружия! За нарушение каких правил может грозить административная или уголовная ответственность

Вниманию владельцев оружия! За нарушение каких правил может грозить административная или уголовная ответственность

Столичная полиция напоминает гражданам о правилах хранения оружия, за нарушение которых может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

В этом контексте полиция сообщает:

  • оружие должно храниться только в металлическом сейфе, доступа к которому нет у посторонних лиц;
  • запрещено передавать ключ от сейфа с оружием другим лицам, в том числе членам семьи;
  • оружие нужно хранить незаряженным;
  • в случае выезда за границу оружие должно быть отправлено на хранение в Инспекторат полиции;
  • после применения оружия владелец обязан немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы;
  • разрешение на оружие должно пересматриваться полицией каждые 5 лет.

Просрочка разрешения на оружие более чем на год влечет наложение штрафа от 2500 до 3500 леев с лишением права владения или ношения и использования оружия на срок до 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md