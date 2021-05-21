Вниманию владельцев оружия! За нарушение каких правил может грозить административная или уголовная ответственность

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Столичная полиция напоминает гражданам о правилах хранения оружия, за нарушение которых может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

В этом контексте полиция сообщает:

оружие должно храниться только в металлическом сейфе, доступа к которому нет у посторонних лиц;

запрещено передавать ключ от сейфа с оружием другим лицам, в том числе членам семьи;

оружие нужно хранить незаряженным;

в случае выезда за границу оружие должно быть отправлено на хранение в Инспекторат полиции;

после применения оружия владелец обязан немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы;

разрешение на оружие должно пересматриваться полицией каждые 5 лет.

Просрочка разрешения на оружие более чем на год влечет наложение штрафа от 2500 до 3500 леев с лишением права владения или ношения и использования оружия на срок до 5 лет.

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