Вниманию владельцев банковских карт: в Молдове появился новый вид мошенничества

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Полиция предупреждает, что в этом году в Молдове появилась новая схема мошенничества, целью которой является взлом Web/Mobile-banking владельцев банковских карт.

Так, мошенники звонят владельцам банковских карт через приложение Viber и представляются сотрудниками банка. Затем они сообщают “клиенту”, что была предпринята попытка взлома счета, и в целях безопасности необходимо предоставить все данные карты.

Кроме того, мошенники часто используют сайты объявлений и социальные сети в преступных целях. Они пишут автору объявления о намерении приобрести выставленное им на продажу имущество. Затем они просят предоставить все личные данные, в том числе номер карты, код безопасности, пароли, якобы, чтобы перечислить деньги. После этого мошенники используют эту информацию в своих целях.

В связи с этим полиция рекомендует владельцам банковских карт следующее:

Если кто-то получил доступ к вашему онлайн-счету, банковскому счету или информацию о кредитной карте, немедленно позвоните в банк, чтобы закрыть счет как можно скорее;

Если с вами связался неизвестный человек, который представился сотрудником банка и попросил предъявить личные данные, – не доверяйте. Сначала проверьте, действительно ли с вами связался сотрудник этого банка;

Если вы хотите продать какой-либо товар через социальные сети, не соглашайтесь проводить транзакции через банковскую карту.

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