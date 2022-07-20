Вниманию путешественников: расписание некоторых рейсов Air Moldova меняется

Вниманию путешественников: расписание некоторых рейсов Air Moldova меняется

Авиакомпания сообщает о некоторых сложностях в осуществлении полётов. В связи с этим в расписании рейсов возможны незапланированные изменения.

Как уточняется на официальной странице перевозчика в Facebook, возможны изменения в расписании некоторых рейсов, запланированных на вторую половину июля. Также будет сокращена частота полётов по отдельным направлениям.

Пассажиров просят узнавать обо всех изменениях на официальных сайтах (airport.md и airmoldova.md) или обращаться в колл-центр компании по телефону 022 830 830.

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