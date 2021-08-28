Вниманию путешественников! На КПП “Леушень” образовались очереди

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На контрольно-пропускном пункте “Леушень”, в сторону выезда из страны, образовалась внушительная пробка. Чтобы разгрузить трафик, были открыты все полосы движения на выезд, а также часть полос на въезд.

Пограничная полиция призывает путешественников заранее узнавать о ситуации на контрольно-пропускных пунктах и по возможности выбирать менее загруженные для пересечения границы.

Стоит отметить, что сегодня на КПП “Леушень” находился мобильный пункт вакцинации, в котором имели возможность привиться от COVID-19 сотрудники Пограничной полиции.

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