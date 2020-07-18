Вниманию пассажиров: рейсы “Кишинёв-Лиссабон” будут выполняться с ограничениями

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На основании решения португальских властей полёты из Республики Молдова в Лиссабон будут выполняться с ограничениями. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Таким образом, на рейс 24 июля “Кишинёв-Лиссабон” будут приняты граждане Молдовы, имеющие визу, вид на жительство, гражданство Португалии или трудовой договор. Обязательно предъявить отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за 72 часа до полёта. Также необходимо предоставить форму местонахождения пассажира, запрошенную португальскими властями.

Рейс “Лиссабон-Кишинёв” будет выполнен для репатриации граждан Молдовы.

Ограничения на полёты в/из Лиссабона действительны до 31 июля, с возможным продлением.

Пассажирам, у которых куплены билеты на приостановленные рейсы, авиаперевозчик предлагает следующие варианты:

бесплатный обмен дат для одного и того же пункта назначения до 24 октября 2021 года;

ваучер, равный стоимости билета;

возмещение в соответствии с правилами тарифа билета.

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