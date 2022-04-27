Вниманию кишинёвцев! Участок улицы 31 Августа перекрыт до конца мая

Вниманию кишинёвцев! Участок улицы 31 Августа перекрыт до конца мая

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 27 апреля по 30 мая будет перекрыт участок улицы 31 Августа в периметре улиц Сфатул Цэрий и Марии Чеботарь. Данная мера связана с выполнением работ по восстановлению водопроводных и канализационных сетей. 

В связи с этим микроавтобус №103 изменит маршрут следующим образом:

  • ул. Иона Крянгэ – бул. Штефана чел Маре – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, а далее по установленному маршруту. 

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей, которые пересекают данные зоны, призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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