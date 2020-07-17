Вниманию кишиневцев: как будет ездить троллейбус №10 в эти выходные

Вниманию кишиневцев: как будет ездить троллейбус №10 в эти выходные

Примария муниципия Кишинев сообщает о приостановлении дорожного движения на перекрестке Московского проспекта и улицы Мирон Костин в связи с проведением ремонтных работ 18 и 19 июля.  

По этой причине с 14.00 18 июля и до конца дня троллейбус №10 ездить не будет. В понедельник, 19 июля, движение троллейбуса №10 будет приостановлено на весь день. В понедельник он возобновит работу в привычном режиме.

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