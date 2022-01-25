Вниманию грузоперевозчиков! На КПП “Джурджулешть” образовалась очередь

Вниманию грузоперевозчиков! На КПП “Джурджулешть” образовалась очередь

Десятки грузовиков выстроились в очередь на КПП “Джурджулешть-Галац” в сторону въезда в Румынию. Об этом сообщает Таможенная служба.

По данным пресс-службы ведомства, заторы на этом контрольно-пропускном пункте сохранятся в ближайшие дни. Также небольшая очередь наблюдается на КПП “Скулень”. В связи с этим грузоперевозчикам рекомендуют выбирать для пересечения границы КПП “Леушень-Албица”.

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