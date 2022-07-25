Вниманию граждан: сотрудники Fulger проведут завтра учения в столице

Вниманию граждан: сотрудники Fulger проведут завтра учения в столице

Бригада полиции специального назначения Fulger проведёт завтра, 26 июля, спецзанятия.

Колонна автомобилей с полицейскими бригады Fulger будет двигаться в направлении полигона в Данченах, по маршруту: улица Месаджер – улица Каля Ешилор – трасса М1 – трасса R6 – шоссе Хынчешть.

Подобные учения организуются периодически в целях поддержания боеспособности структур и совершенствования практических навыков, сообщается в пресс-релизе полиции. Отмечается, что данные учения никак не связаны с ситуацией в регионе.

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