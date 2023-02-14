Внимание: заражённую сальмонеллой партию яиц отзывают с прилавков

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Национальное агентство по безопасности продуктов питания обязало SRL “Aviton Agro” изъять из торговых сетей партию куриных яиц в связи с возможным наличием в них сальмонеллы.

Происхождение продукта: SRL “Aviton Agro”, Тараклийский район, село Валя Пержей.

Код производителя: 3MD TR 027.

Граждан, купивших данный товар, просят воздержаться от употребления яиц. Потребители имеют право вернуть их в магазин, в котором они были куплены.

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