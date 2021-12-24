Внимание, водители! Во многих районах страны идёт снег, дорожное движение затруднено

Дороги расчищают в Бричанском, Единецком и Окницком районах.
Национальный инспекторат общественной безопасности рекомендует водителям следующее:
- выезжать на дорогу только на оснащённом зимними шинами автомобиле, иметь в багажнике цепи, зимний омыватель, лопату и одеяло;
- перед выездом очищать стёкла и зеркала от наледи;
- соблюдать дистанцию между транспортными средствами;
- не превышать скорость движения и не выполнять опасные манёвры.
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