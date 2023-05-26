Внимание, водители! В зоне ремонта моста вблизи Криково движение транспорта перенаправлено

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С 29 мая дорожное движение на участке дороги М5 (мост вблизи города Криково) будет приостановлено в связи с выполнением строительных работ. Об этом сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.

– С 08.00 до 17.30 дорожное движение будет ограничено на трассе М1 “граница с Румынией – Леушень – Кишинев – Дубоссары – граница с Украиной”, на участке км 103,0 – км 103,3, – говорится в сообщении ведомства.

Согласно схеме организации дорожного движения, транспорт будет перенаправляться на временную дорогу с помощью светофоров, установленных в этой зоне.

Водителей призывают быть осторожными на этом участке дороги и соблюдать требования дорожных знаков и светофоров.

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