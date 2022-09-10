Внимание, водители! Участок улицы Сармизеджетуса перекроют на месяц

Внимание, водители! Участок улицы Сармизеджетуса перекроют на месяц

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 12 сентября по 11 октября будет частично перекрыто дорожное движение по улице Сармизеджетуса, в периметре бульваров Куза-Водэ и Дечебал. Данная мера связана с проведением плановых работ по ремонту дорог.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md