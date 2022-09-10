Внимание, водители! Участок улицы Сармизеджетуса перекроют на месяц

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 12 сентября по 11 октября будет частично перекрыто дорожное движение по улице Сармизеджетуса, в периметре бульваров Куза-Водэ и Дечебал. Данная мера связана с проведением плановых работ по ремонту дорог.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данную зону.

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