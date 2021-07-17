Внимание, водители: участок дороги на границе будет перекрыт

Внимание, водители: участок дороги на границе будет перекрыт

Государственная администрация автомобильных дорог предупреждает водителей об ограничении движения по трассе M1 – “граница с Румынией–Леушены–Кишинёв–Дубоссары–граница с Украиной”.

19 июля здесь начнутся ремонтные работы и завершатся к концу июня 2022 года, сообщает moldpres.md. Движение транспорта будет перенаправлено на трассы R4 (R6–Гоян–Криуляны–M1) и G72 (R6–Браниште–Криуляны).

Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки и объезжать участок проведения ремонтных работ.

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